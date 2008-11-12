Верховна Рада поки не буде чіпати Семенюк
13:51, 12 листопада 2008Політика
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Лавринович пояснив, чому не можна
Верховна Рада України відклала розгляд питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні ВР перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що до парламенту не прибула голова ФДМУ, а це питання без її участі не може розглядатися.
Як повідомляв УНІАН, вчора питання про відставку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО було включено до порядку денного ВР.
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