Верховна Рада поки не буде чіпати Семенюк

Верховна Рада України відклала розгляд питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні ВР перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що до парламенту не прибула голова ФДМУ, а це питання без її участі не може розглядатися.

Як повідомляв УНІАН, вчора питання про відставку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО було включено до порядку денного ВР.