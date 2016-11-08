Кадрове перезавантаження Верховного суду: стартував конкурс на посади суддів

Як повідомляє прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, конкурс буде проведено в декілька етапів. Переможців буде визначено на початку березня 2017 року з тим, щоб до 30 березня сформувати новий Верховний Суд та запустити його повноцінну роботу, як це передбачено Законом «Про судоустрій і статус суддів».

Взяти участь у конкурсі відповідно до нового законодавства зможуть як діючі судді, так і науковці та адвокати, які мають професійний стаж роботи не менше 10 років.

«Вперше суддею Верховного Суду зможуть стати люди «з-поза системи», які привнесуть нове бачення та нові цінності в роботу найвищого суду країни. Це національний проект на 25 років. Судді обиратимуться безстроково, їх повноваження закінчаться з досягненням 65-річного віку», - зазначив голова ВККС Сергій Козьяков.

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Під час конкурсу всі кандидати проходитимуть обов’язкове кваліфікаційне оцінювання з двох етапів: перший етап - анонімне письмове тестування та виконання практичного завдання, другий етап - співбесіда. При цьому кандидати, які будуть допущені до другого етапу, також складатимуть тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей.

До першого етапу конкурсу будуть допущені кандидати, які пройдуть спеціальну перевірку. Інформацію щодо етичності та доброчесності кандидатів також збиратиме та перевірятиме Громадська рада доброчесності - спеціальний орган, до складу якого входять представники громадських організацій.

«ВККС зацікавлена в максимальній прозорості конкурсу. Тому під час його проведення, важливо своєчасно отримувати від громадських організацій повну та достовірну інформацію про кожного кандидата на посаду судді Верховного Суду, яка, на думку таких організацій, має бути врахована ВККС. Комісія своєчасно розглядатиме всі вмотивовані висновки Громадської ради доброчесності», – зауважив секретар кваліфікаційної палати Станіслав Щотка.

Після визначення переможців, в березні 2017 року, Вища кваліфікаційна комісія суддів України внесе подання Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидатів на посади суддів ВС, які, в свою чергу, ВРП розгляне згідно передбаченої процедури, та внесе відповідні подання про призначення суддів Президенту України.

За результатами конкурсу буде сформовано Верховний Суд у складі 120 суддів (по 30 суддів у кожному із касаційних судів Верховного Суду), які оберуть суддів до Великої палати Верховного Суду, Голову Верховного Суду та керівництво касаційних судів у складі Верховного Суду.