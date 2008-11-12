Мороз: Мазепа немає жодного відношення до Полтавської битви

Лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ вважає недоцільним спорудження в Полтаві пам’ятників Мазепі та Карлу XII.

Про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

«Історію треба знати і шанувати, а переписувати її не можна. Треба не зносити пам’ятники та перейменовувати вулиці. Треба шанувати історію і її суть, а не намагатися переінакшити те, що було створено раніше”, - переконаний О.МОРОЗ.

“Я перекладав поему Черепкова «Зрада» і хочу сказати, що Мазепа немає жодного відношення до Полтавської битви. Він у Карла XII був не то в’язнем, не то консультантом, бо зрадив і останнього”, - повідомив лідер СПУ і додав: “Хто винен у кровопролитті у Батурині, як не Мазепа, в тому що спалили Опішню, Веприк та інші містечка на Полтавщині, не лояльні до Мазепи. Про все це в поемі добре сказано”.

Лідер соціалістів також повідомив, що “не так давно був у Стокгольмі” і “цікавився, як вони ставляться до ідеї про зведення пам’ятника Мазепі і Карлу XII. “Вони не розуміють цього питання, не пам’ятають Мазепу і не шанують Карла XII, адже останній приніс руїну для Швеції. Тому, вважаю ідею побудови їм пам’ятників нездоровою”, - сказав О.МОРОЗ і запропонував: “Слухайте, може давайте поставимо пам’ятник Гітлеру в Києві, який воював з СРСР і Росією зокрема, а ми ж тепер переінакшуємо історію”.

При цьому О.МОРОЗ пошкодував, що “полтавці з славетною історією підтримують так хворобливу ідею”. Він також сказав, що не повністю підтримує дії Петра I.