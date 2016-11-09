Кремль переадресував питання про подальшу американську підтримку України до Трампа

15:03, 09 листопада 2016
Політика
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У Кремлі переадресували питання про подальшу підтримку України з боку США до майбутньої адміністрації Дональда Трампа.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ви знаєте, я не працюю в США, слава Богу. Я працюю в адміністрації президента Путіна, тому ваше питання потрібно адресувати до Вашингтона», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи очікує Кремль, що нова адміністрація Трампа підтримуватиме Україну, як це робить адміністрація Барака Обами.

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