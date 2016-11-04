Росія намагається розділити Європу за допомогою кібератак - президент Болгарії

Росія намагається дестабілізувати та ослабити Європу за допомогою кібератак. Про це заявив президент Болгарії Росен Асенов Плевнелієв, передає «ВВС».

За словами болгарського президента, на сайт ЦВК Болгарії минулого року здійснили атаку хакери, які пов’язані із організаторами атак на сайт Демократичної партії в США.

"Минулого року сайт ЦВК Болгарії і низку урядових сторінок атакували хакери, які мають стосунок до тієї ж групи, що й організатори атак на сайт американської Демократичної партії напередодні виборів", - наголосив він.

Також, за словами Плевнелієва, Кремль намагається вплинути на політику його країни та інших європейських держав, фінансуючи політичні партії та поширюючи пропаганду.

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«Сьогодні Росія намагається домогтися того, щоб послабити Європу, щоб розділити Європу і зробити нас залежними», - сказав він.

В той же час зазначається, що у Кремлі послідовно заперечують звинувачення.

Раніше, компанія Microsoft заявила, що пов'язане з Росією хакерське угруповання, яке раніше звинувачували у зломі поштових серверів Демократичної партії США, відповідальна за атаки на операційну систему Windows.

За інформацією компанії, мова йде про невеликі хакерські атаки з використанням адресних фішингових листів, за якою стоїть угрупування Strontium, також відоме як Fancy Bear і APT 28