Кримська провокація гебістів Путіна: поліція може порушити справу через затримання українців

За його словами, "ми розуміємо, що зараз затримано трьох громадян України", передає "112 Україна".

«По суті, викрадено. І для подібних дій передбачена кваліфікація конкретними статтями Кримінального кодексу України: за 146 і 147, а «Саме викрадення людей і утримання заручників», - уточнив він.

Радник міністра наголосив, що «російська окупаційна влада користується українськими громадянами як заручниками, шантажуючи в такий спосіб десь на міжнародному рівні, чи на рівні двосторонніх відносин і Україну, і громадян України, рідних і близьких тих, хто затриманий, і створюючи, таким чином, певні інформаційні приводи».

Так, Варченко зазначив, що на сьогоднішній день Національна поліція «розглядає питання про відкриття кримінального провадження».

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«Я гадаю, воно буде за двома статтями Кримінального кодексу», - додав він.

На питання щодо інформації російських ЗМІ, що затримані начебто вже почали свідчити і зізналися у підготовці диверсії, радник міністра зауважив, що вже «сотні років російська пропагандистська машина відпрацьовує такі фальсифіковані справи, а тим паче, зараз, коли його можна віртуалізувати в інформаційному просторі, коли ми не маємо доступу конкретно до цих людей».

«Ми не можемо робити висновок, що насправді вони говорили, чого не говорили. У цих фальсифікаціях вони досягли величезної майстерності», - сказав Варченко і додав, що оцінює це виключно як черговий виток брехні і пропаганди.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання "диверсійної групи Міноборони України" в окупованому Севастополі.

"Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували здійснення диверсійних акцій на об’єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення півострова Крим", – заявили в ФСБ.

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю заяву.

"Цей черговий фейк російських спецслужб спрямовано на приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також із метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти", – йдеться в заяві Міноборони.