Пєсков: Кремль готовий чекати, поки Захід визнає приналежність Росії анексованого Криму

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю The Associated Press.

Пєсков зазначив, що в Росії ніхто "ніколи не буде готовий дискутувати про Крим".

Відповідаючи на питання, як ця проблема буде розглянута в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, Пєсков сказав, що Москва розуміє, що для вирішення її рішення може знадобитися час.

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"Ми розуміємо, що потрібен час для наших партнерів у Європі, для наших партнерів в США, щоб це зрозуміти. Ми досить терплячі, щоб почекати, поки це розуміння відбудеться тут, у Вашингтоні, в США, в Європі", - заявив Пєсков.

Крім цього Пєсков вважає, що Дональд Трамп міг би переконати НАТО уповільнити розширення або відвести свої війська від кордонів Росії.

Це "призведе до свого роду розрядки напруженості в Європі", - зазначив Пєсков.

За його словами, Росія не відчуває себе в безпеці, коли "сили НАТО стають більшими і ближчими до кордонів Росії".