У ВР заявляють, що результати виборів президента Молдови не можуть бути визнані через фальсифікації
Результати президентських виборів в Молдові не можуть бути визнані через фальсифікації, вважає народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «БПП», про це вона написала у Facebook.
За словами Фріз, «результати виборів президента Республіки Молдова на виборчих дільницях в Російській Федерації мають всі ознаки порушень та не можуть бути визнаними».
Вона наголосила, що нестача виборчих бюлетенів на закордонних дільницях, особливо в європейських країнах, де значна підтримка проєвропейського кандидата Maйя Санду, є чинником того, що впливає на остаточні результати голосування.
«Також слід відзначити надзвичайно брудну інформаційну кампанію проти проєвропейського кандидата з боку російських медіа в Республіці Молдова. На мою думку, Україні не слід визнавати результати волевиявлення в Молдові через фальсифікації на закордонних виборчих дільницях, зокрема Росії. Організований підвіз виборців та фотографування бюлетенів є ознаками підкупу та намагання вплинути на результати волевиявлення», – зауважила Фріз.
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Крім того, за її словами, перемога проросійського кандидата в Молдові істотно змінить двосторонні відносини з Україною.
«Підтримка Ігорем Додоном позиції Кремля щодо ситуації в Україні, анексованого Криму, тощо вочевидь матиме деструктивний вплив на подальший розвиток наших відносин», – заявила Фріз.
Як повідомляв УНІАН, на виборах президента Молдови за результатами підрахунку більш як 99% бюлетенів голова Партії соціалістів Додон отримав більшість голосів (52,5%). Суперниця Додона – лідер Партії дій та солідарності Санду – отримала близько 47%.
Додон виступив за федералізацію Молдови, назвав виведення російських військ із Придністров'я «провокацією» та зібрався з першим візитом до Москви.