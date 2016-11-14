У ВР заявляють, що результати виборів президента Молдови не можуть бути визнані через фальсифікації

Як повідомили УНІАН у прес-службі «БПП», про це вона написала у Facebook.

За словами Фріз, «результати виборів президента Республіки Молдова на виборчих дільницях в Російській Федерації мають всі ознаки порушень та не можуть бути визнаними».

Вона наголосила, що нестача виборчих бюлетенів на закордонних дільницях, особливо в європейських країнах, де значна підтримка проєвропейського кандидата Maйя Санду, є чинником того, що впливає на остаточні результати голосування.

«Також слід відзначити надзвичайно брудну інформаційну кампанію проти проєвропейського кандидата з боку російських медіа в Республіці Молдова. На мою думку, Україні не слід визнавати результати волевиявлення в Молдові через фальсифікації на закордонних виборчих дільницях, зокрема Росії. Організований підвіз виборців та фотографування бюлетенів є ознаками підкупу та намагання вплинути на результати волевиявлення», – зауважила Фріз.

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Крім того, за її словами, перемога проросійського кандидата в Молдові істотно змінить двосторонні відносини з Україною.

«Підтримка Ігорем Додоном позиції Кремля щодо ситуації в Україні, анексованого Криму, тощо вочевидь матиме деструктивний вплив на подальший розвиток наших відносин», – заявила Фріз.

Як повідомляв УНІАН, на виборах президента Молдови за результатами підрахунку більш як 99% бюлетенів голова Партії соціалістів Додон отримав більшість голосів (52,5%). Суперниця Додона – лідер Партії дій та солідарності Санду – отримала близько 47%.

Додон виступив за федералізацію Молдови, назвав виведення російських військ із Придністров'я «провокацією» та зібрався з першим візитом до Москви.