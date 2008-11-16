Російський президент: раніше було кликати в НАТО

10:23, 16 листопада 2008
Політика
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Дмитро Медведєв виступив у Вашингтоні

Виступаючи на зустрічі з членами Ради міжнародних відносин (CFR) у Вашингтоні, президент Росії Дмитро Медведєв зауважив відсутність належного ступеня довіри в російсько-американських відносинах.

За словами Медведєва, попри зусилля адміністрації Джорджа Буша і те, що для зміцнення відносин двох країн було зроблено багато, Росії і США "з багатьох позицій не вдалося порозумітися". "Я вважаю, що в наших силах створити принципово іншу основу для того, щоб російсько-американські відносини були б справді партнерськими", - заявив Медведєв.

"Ми вітаємо обрання Барака Обами і розраховуємо на його подальші кроки з подолання тих проблем, які накопичилися в наших відносинах", - також зазначив він.

Відповідаючи на запитання про можливе приєднання Росії до НАТО, Медведєв заявив: "Як кажуть, "never say never". Північноатлантичний альянс мав можливість запросити Росію, але цього не зробили. І тепер ситуація інша". При цьому Медведєв наголосив готовність вибудовувати відносини з НАТО "при врахуванні інтересів Російської Федерації".

Торкаючись питання американської системи ПРО в Європі, Медведев заявив, що Росія робитиме якісь кроки тільки у відповідь на дії США "та й то в тому випадку, якщо програма (ПРО США) триватиме в неприйнятному для нас варіанті".

Крім того, російський президент запропонував створити об`єднаний форум з питань безпеки, куди мають увійти країни Європи, міжнародні організації й НАТО. "Якби такий форум був створений раніше, він би запобіг кризі на Кавказі", - заявив Медведєв.

Медведєв також зазначив, що визнання Росією Південної Осетії і Абхазії не означає небажання обговорювати ситуацію на Кавказі. Він наголосив при цьому, що Росія готова вибудовувати відносини з Грузією, "але не з нинішнім режимом".

Зустріч Дмитра Медведєва з членами CFR відбулася в рамках саміту G20, на якому раніше у суботу була прийнята декларація щодо вжиття необхідних заходів для стабілізації світової економіки в умовах фінансової кризи. Керувала дискусією колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт, яка представляє перехідну адміністрацію обраного президента США Барака Обами.

Стенограма зустрічі на президентському сайті

 

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