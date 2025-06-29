Зараз у перевидання 71% негативних відгуків.

За Warhammer 40K: Space Marine: Master Crafted Edition тепер можна повернути гроші, навіть якщо ви вже награли понад дві години. Після шквалу негативних відгуків у Steam (у гри зараз 71% негативних рецензій) розробники оголосили повний рефанд для всіх покупців.

Пропозиція в силі до 10 липня, поки не закінчиться літній розпродаж у Steam.

Master Crafted Edition пропонує трохи підтягнуту графіку і підтримку 4K, але по суті залишається тим же екшеном, без серйозних змін у геймплеї або інтерфейсі. Ситуацію погіршили баги, вильоти і незручне меню вибору зброї.

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Найбільше гравців усе ж збентежила ціна: за мінімальні поліпшення SEGA запросила 1500 гривень.

При цьому власники попереднього перевидання Space Marine, Anniversary Edition, не отримали окремого оновлення, незважаючи на те, що вже купували гру з повним набором DLC і бонусами.

Власникам Anniversary Edition тільки запропонували знижку 50%, але скористатися нею можна тільки після повернення Master Crafted Edition і під час повторної покупки.

Розробники Master Crafted Edition пообіцяли випустити серію патчів, які усунуть технічні проблеми.

Раніше ми розповідали, що Генрі Кавілл розповів подробиці про серіал за Warhammer 40K, де він виступить продюсером. Творці вже визначилися з місцем дій серіалу, але поки що тримають його в секреті.

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