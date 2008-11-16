Тимошенко зацікавлена переобрати одразу і парламент, і Ющенка

Лідер Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО зацікавлена у проведенні наприкінці весни - початку літа наступного року одночасних президентських та парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТЯГНИБОК сказав ефірі телеканалу "ВДТ-6" Вінницького обласного державного телебачення.

"Ю.ТИМОШЕНКО зацікавлена на кінець весни - початок літа провести одночасні парламентські і президентські вибори", - сказав він.

На думку О.ТЯГНИБОКА, це "зважаючи на те, що вона буде кандидатом у Президенти, дозволить їй не тільки зберегти фракцію у Верховній Раді, а й мати найкращі шанси на перемогу у президентських перегонах".

Він додав, зараз Ю.ТИМОШЕНКО намагається відтермінувати проведення дострокових виборів Верховної Ради через те, що її рейтинг і рейтинг БЮТ падає через події, пов’язані із спільним голосуванням з Партією регіонів на початку вересня.

О.ТЯГНИБОК також зазначив, що Президент, маючи важелі впливу на ці процеси, їх не використовує "через те, що не може навести лад у внутрішньому оточенні, і через те, що сьогодні судова влада є приватизованою. Указ Президента, як би я до нього не ставився, не може відміняти якийсь районний суддя".