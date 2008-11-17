Ющенко привітав студентів зі святом
Президент закликав розвиватися духовно
Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що держава робить усе для того, щоб забезпечити своїм громадянам доступ до якісної освіти, яка має відповідати кращим європейським стандартам.
Про це йдеться у Зверненні Президента з нагоди Міжнародного дня студента, розміщеному на сайті глави держави.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це питання є незаперечним пріоритетом національної політики.
За словами Президента, нинішнє студентство - покоління нової формації, що зросло у незалежній, демократичній Україні, має ґрунтовні знання та перспективи для їх реалізації. “У постіндустріальну епоху, коли подальшу долю людства визначають освіта й наука, нація покладає на вас великі надії як на свою майбутню еліту, як на справжніх українських патріотів”, - наголосив глава держави.
Звертаючись до студентів, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що “кожний з вас глибоко усвідомлює необхідність всебічного і постійного самовдосконалення, бездоганного володіння інформаційними технологіями й іноземними мовами”.
Президент зазначив, що за останні роки Україна досягла помітних зрушень у галузі освіти. “Ми приєдналися до Болонського процесу, запровадили зовнішнє незалежне оцінювання знань, модернізуємо навчальний процес, упроваджуємо новітні методики, послідовно підвищуємо якість навчання та соціальний статус педагогів”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент побажав студентам впевнено йти шляхом знань та професійної майстерності, збагачуватися духовно, готуватися до праці на благо народу.