Ющенко вимагає від Тимошенко відповіді, коли буде бюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду невідкладно визначити та оприлюднити чіткі часові рамки підготовки проекту державного бюджету на 2009 рік.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться в листі Президента України до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

В.ЮЩЕНКО висловлює стурбованість ситуацією, що склалася з формуванням державного бюджету України на 2009 рік. У листі він наголошує, що до початку нового бюджетного року залишилось півтора місяці, а країна не має на наступний рік чітко визначених орієнтирів соціально-економічного розвитку та параметрів бюджетної політики, які б відповідали реаліям сьогодення.

Президент підкреслює, що не дивлячись на те, що вже минуло два тижні, як внесений до Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» повернуто уряду на доопрацювання, суспільство до цього часу залишається непоінформованим про плани Кабінету міністрів України щодо організації роботи над новим законопроектом.

У зв`язку з тим, що проходження бюджетного процесу вже вийшло за межі встановлених Бюджетним кодексом України строків, В.ЮЩЕНКО вважає, що уряд має невідкладно визначити та оприлюднити чіткі часові рамки підготовки бюджету на наступний рік. При цьому глава держави просить у тижневий термін розробити та надати основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2009 рік, а також, виходячи з них, основні параметри зведеного та державного бюджетів.

Президент вкотре наголошує, що бюджет повинен стати основною ланкою у системі антикризових дій влади.

В листі В.ЮЩЕНКО також викладає своє бачення принципів формування основного кошторису держави. Зокрема, підкреслив глава держави, бюджет має містити реалістичні показники, він має бути побудований на бездефіцитній основі. Президент вважає, що в ньому має бути максимальна концентрація ресурсів на фінансуванні інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів загальнодержавного значення, насамперед, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки країни та запровадження енергозберігаючих технологій, розвиток транспортної галузі.

Також, на переконання Президента, у бюджеті-2009 мають бути передбачені кошти на забезпечення проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, реалізацію протипаводкових заходів, створення Стабілізаційного фонду за рахунок надходжень у повному обсязі від приватизації державного майна та цільового розміщення державних цінних паперів для підтримки тих галузей, які найбільше постраждали від світової кризи, а також здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, що дадуть змогу підвищити рівень зайнятості населення, забезпечення збалансованості фінансових потоків НАК «Нафтогаз України», збереження реальних соціальних стандартів життя населення та зміна прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати відповідно до індексу інфляції тощо.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що врахування зазначених пріоритетів у державному бюджеті України на 2009 рік стане запорукою стабільного розвитку держави та дозволить дати достойну відповідь на негативний вплив світової фінансової кризи на економіку України.