Луценко призначив заступником прокурора Полтавщини сина свого адвоката

Генпрокурор Юрій Луценко сьогодні, 15 листопада, призначив сина колишнього заступника генпрокурора Олексія Баганця – Олександра Баганця заступником прокурора Полтавської області.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

В той же час, Луценко призначив заступником прокурора Полтавської області прокурора Полтавської місцевої прокуратури Олега Плескача.

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Довідка УНІАН, Олександр Баганець у 2014 році був призначений на посаду прокурора Оболонського району Києва. Проте пізніше його було звільнено з цієї посади. Останнім часом він працював начальником відділу ювенальної юстиції прокуратури Києва.

Олексій Баганець був адвокатом Юрія Луценка, коли його переслідували при президентові України Віктору Януковичу. З лютого по березень 2014 2015 він був заступником генерального прокурора України.

Нагадаємо, прокурором Полтавської області 3 листопада було призначено Миколу Кармазіна.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні Луценку за результатами співбесід запропоновано розглянути дві кандидатури на посаду керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.

"За результатами голосування 15 листопада 2016 року більшістю від загального складу Комісії прийнято рішення рекомендувати генеральному прокурору України для призначення на керівника Генеральної інспекції України Уварова В.Г. (отримав 6 голосів членів комісії) або Купецького В.В. (отримав 5 голосів членів комісії)", - йдеться у повідомленні ГПУ.