Голова КС: немає сенсу тиснути на Конституційний суд

Політична криза в Україні не впливає на роботу Конституційного Суду, який свої рішення приймає незалежно від будь-чиєї волі.

Про це сказав голова КС Андрій СТРИЖАК сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕРОМ, повідомили УНІАН у прес-службі КС.

Зокрема, за словами А.СТРИЖАКА, попри політичну кризу, Конституційний Суд України ухвалює рішення незалежно від будь-чиєї волі. «Процес становлення був надзвичайно важким. Але тепер зрозуміло, що немає сенсу тиснути на Конституційний Суд, де 18 суддів, бо рішення вони ухвалюють колегіально», - наголосив голова КС.

Крім того, А.СТРИЖАК у ході розмови висловив думку, що Конституційний Суд повинен більше розглядати справ, пов’язаних безпосередньо із захистом прав людини. За словами голови КС, зараз в Україні широко обговорюється доцільність введення інституту конституційної скарги, а поки що громадяни можуть звертатися до Конституційного Суду лише з проханням розтлумачити положення Конституції та тих чи інших законів.

У свою чергу Лі ТЕРНЕР поцікавився думкою А.СТРИЖАКА щодо необхідності проведення конституційної реформи в Україні. Крім того, під час розмови йшлося про процедуру прийняття рішень Конституційним Судом України, його функції та повноваження. Посол Великої Британії висловив переконання, що подальша співпраця буде плідною, і побажав, «аби Конституційний Суд України завжди мав сили діяти за законом, навіть в умовах, коли політики вважають себе вищими за судову систему».