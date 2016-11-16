Мітингувальники під НБУ зізналися спостерігачам ОБСЄ, що стоять за гроші

Про це йдеться у звіті місії за 14 листопада, оприлюдненій у вівторок.

В ОБСЄ зазначили, що на мітингу були присутні близько 1200 осіб (70% з яких - жінки похилого віку).

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"2 демонстранта окремо повідомили СММ, що їм буде виплачена сума, еквівалента близько 10 доларів (приблизно 260 гривень) за участь у демонстрації", - сказано в ньому.

Протестувальники тимчасово перекрили вулицю перед будівлею банку.

Представники місії зафіксували, що близько 20-30 молодих людей в цивільному одязі зупиняли учасників протесту і запитували їх, куди вони направляються, коли вони намагалися покинути демонстрацію.

Співробітники СММ були зупинені людьми, які стверджували, що вони є "групою швидкого реагування" партії "За життя".