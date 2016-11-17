Тимошенко "прощає" Ляшка за "московську зозулю" і вимогу позбавити її громадянства

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, реагуючи на заяви лідера Радикальної партії Олега Ляшка про необхідність позбавити її громадянства, послалася на те, що вона "віруюча людина".

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"Я прощаю всіх тих людей, які використовують такі методи політичної боротьби, і я ніколи не буду на це відповідати прямолінійно і не буду на це відповідати такими ж непривабливими речами. Я віруюча людина, тому я їх пробачаю і буду робити свою, як я вважаю, правильну справу, а нехай кожен сам відповідає за свої вчинки", - заявила Тимошенків ефірі "112 Україна".

Як повідомляв УНІАН, раніше в четвер лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що хоче позбавити громадянства главу фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко, а також назвав її "лисицею подертою" і "московської зозулею".

Нагадаємо, Ляшко заявив, що на нардепа від "Радикальної партії" Юрія Шухевича готувався замах і загроза його життю існує донині. Політик пояснив, що Шухевича обманом намовили вимовити пропозицію ініціювати імпічмент Порошенко. А після цього планували вбити, так, щоб підозри впали на главу держави. Як доказ Ляшко показав проект постанови про імпічмент, з яким нібито йшов на трибуну Шухевич.

Авторами плану лідер "радикалів" назвав оточення Віктора Медведчука і Юлії Тимошенко. У "Батьківщині" кажуть, що надали слово представнику "радикалів" Шухевичу, тому що в його фракції заборонили виступ, а це – поважна людина. Супроводжували нардепа до трибуни, тому що той погано бачить і потребує допомоги. А що згаданий "радикалами" Білик, з яким у кулуарах побився нардеп Мосійчук, потрапив у ВР на письмову вимогу Тимошенко – то це було прохання самого Шухевича, який вважав цю людину членом своєї команди.