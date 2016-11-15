"Найголовніше, Юлічко, не забувайте дякувати": Ляшко звинувачує Тимошенко у "цинізмі і фарисействі"

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він звинуватив Тимошенко в тому, що вона приписує тільки собі заслугу у продовженні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Ляшко наголосив, що саме Радикальна партія ініціювала цей процес.

При цьому він сказав: “Моя покійна бабуся казала: “не жлобіться дякувати — воно вам нічого не коштує, а людям приємно”.

Ляшко продемонстрував лист, підписаний Тимошенко і Петром Порошенком у 2008 році до МВФ, в якому передбачений продаж землі. “Брати підписувати продавати землю будучи при владі, а потім, перейшовши в опозицію, розказувати, що проти продажу землі, це цинізм і фарисейство”, - наголосив лідер фракції Радикальної партії.

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Він закликав Тимошенко діяти спільно в питаннях соціального захисту людей і додав: “Найголовніше, Юлічко, не забувайте дякувати”.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження чинного в Україні з 2001 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2018 року.

Закон №5123-1 «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» було ухвалено парламентом 6 жовтня.

При цьому Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні відкрити ринок землі. За розрахунками фонду, запуск ринку землі в Україні та ухвалення відповідного законодавства дозволить розкрити значний потенціал для економічного зростання, а також забезпечить суттєві доходи держави, включаючи податкові надходження.