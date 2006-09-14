Приєднання Нашої України до коаліції не захистить її представників у місцевій владі

Приєднання фракції „Наша Україна” до широкої коаліції не захистить від звільнення деяких її представників у місцевій владі.

Такий прогноз оприлюднила сьогодні прес-служба Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України” (КВУ).

“За умови, якщо фракція “Наша Україна” перейде в опозицію, відсоток кадрових ротацій збільшиться. У разі ж укладання незрозумілих угод та „позаблокового” статусу блок втратить частину посад в місцевих органах влади, а інша частина стане де-факто лояльною до урядової коаліції, а не до власного політичного блоку”, - стверджують у КВУ.

Прес-служба також вважає, що створення антикризової коаліції поки що не призвело до суттєвого переформатування політичних сил у місцевих радах, однак не виключено, що це може відбутися.

За прогнозами КВУ, які базуються на особистих спостереженнях представників організації, експертних опитуваннях, моніторингу ЗМІ, до кінця 2006 року буде замінено близько третини керівників місцевих адміністрацій.