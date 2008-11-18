Експерти визначили «уряд профі», здатний вивести Україну з кризи

Експерти визначили “уряд професіоналів”, здатний вивести Україну з економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, Комітет виборців України 13-17 листопада провів опитування 53-х експертів з Києва та регіонів, у результаті якого отримав список так званого ”уряду технократів”, здатного вивести Україну з економічної кризи. Персональний склад “уряду професіоналів” презентували голова правління КВУ Ігор ПОПОВ та речник КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

Так, за оцінками експертів, найоптимальнішою кандидатурою на посаду прем’єр-міністра є нинішня глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО (17%). Найкращими кандидатурами на посаду першого віце-прем‘єра експерти вважають колишнього першого віце-прем’єра Миколу АЗАРОВА та екс-голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА (по 11%).

Також, на думку експертів, міністром економіки повинен залишитися Богдан ДАНИЛИШИН (28,3%), міністром фінансів - Віктор ПИНЗЕНИК (43,4%). Вона вважають, що Міністерство вугільної промисловості може очолити співвласник корпорації "Індустріальний Союз Донбасу", екс-секретар РНБО Віталій ГАЙДУК (32%), або народний депутат Віктор ТОПОЛОВ (28,3%), а Міністерство палива та енергетики – також В.ГАЙДУК (37,7%), або екс-міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО (26,4%).

Посаду міністра з питань житлово-комунального господарства, за результатами опитування, має зберегти Олексій КУЧЕРЕНКО (37,7%). А от міністром транспорту і зв`язку експерти бачать губернатора Дніпропетровщини, екс-міністра транспорту Віктора БОНДАРЯ (35,8%), нинішнього керівника цього відомства Йосипа ВІНСЬКОГО підтримали лише 24,5% опитаних експертів.

Водночас найкращим кандидатом на посаду міністра закордонних справ експерти вважають заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ЧАЛОГО (41,5%) (нинішнього главу МЗС Володимира ОГРИЗКА підтримали 28,3% опитаних), а на посаду міністра оборони – голову парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія ГРИЦЕНКА (54,7%).

На чолі Міністерства внутрішніх справ, за оцінками експертів, має перебувати нинішній керівник Юрій ЛУЦЕНКО (33,5%). Міністром юстиції, вважають респонденти, найефективніше також може працювати нинішній керівник відомства Микола ОНІЩУК (43,4%), а міністром освіти і науки - Іван ВАКАРЧУК, діяльність якого підтримали 49% опитаних експертів.

Секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїсу БОГАТИРЬОВУ, за даними опитування, експерти вважають однією з найоптимальніших кандидатур на цю посаду – її підтримали майже 20% респондентів.

Беззаперечним лідером на посаду голови Національного банку України серед експертів є А.ЯЦЕНЮК (майже 40%), скласти конкуренцію якому, вважають фахівці, може лише голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО (28,3%).

Посаду голови Верховної Ради України, з точки зору більшості опитаних експертів, може зайняти голова Народної партії Володимир ЛИТВИН (32%) або народний депутат Іван ПЛЮЩ (майже 21%).

Водночас більшість експертів скептично ставляться до можливості формування „уряду технократів”, у якому не враховуватимуть партійну приналежність, і лише 36% вважають, що такий уряд здатен швидко врятувати економіку України від кризи.