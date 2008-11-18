У Києві розчаровані відмовою Медведєва

У Києві розчаровані відмовою Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА взяти участь у заходах, присвячених 75-й річниці Голодомору в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ, перший заступник Секретаря національної безпеки і оборони України Костянтин ГРИЩЕНКО в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

“Звичайно, розчарування відчувається в Києві. Хотілося б, щоб у цей день ми були разом і разом віддати належну пам`ять мільйонам українців і людям інших національностей, який стали жертвами сталінського терору, від якого страждали не тільки в Україні, але й в інших регіонах колишнього Радянського Союзу», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

На його думку, якийсь конкретний крок може ускладнити відносини двох країн, оскільки вони знаходяться і так у дуже складній фазі.

У той же час посол зазначив, що втішає те, що в Росії стали замислюватися, що жертви Голодомору заслуговують не просто на згадку, а на серйозні дослідження і увічнення їхньої пам`яті незалежно від політичної складової.

“До того, поки цю тему не підняла Україна, про це ніхто не говорив тут (у РФ) та інших пострадянських країнах, а якщо говорили, то побіжно, а мільйони людей заслуговують на те, щоб до них ставилися з повагою», - упевнений посол.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що голод, від якого страждали жителі багатьох регіонів, був через політику тоталітарної влади. За його словами, ці події в українців аж ніяк не асоціюються ні з нинішньою Росією, ні з росіянами.

Посол зазначив, що народи України і Росії повинні об`єднатися в пам`яті про жертви голоду, щоб не допустити повторення таких подій у майбутньому.

“У цьому весь сенс”, - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що в Україні голод початку 1930 років використовується для досягнення скороминущих кон`юнктурних політичних цілей, і відмовився взяти участь у заходах з нагоди 75-ї річниці Голодомору, що відзначається в Україні.