Україні слід урівняти Крим і Донбас у статусі окупованих територій - експерт

Про це повідомив політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозький у своїй статті для "Дзеркала тижня. Україна".

На його думку, обраний Києвом шлях розведення даних процесів показав свою неефективність.

"Надія на те, що Росія різко послабить хватку й добровільно залишить наші землі, мінімальна, а тому не може лежати в основі державної стратегії. Тим більше історичний досвід свідчить, що Росія ніколи не залишала добровільно окупованих нею територій", - підкреслив автор.

На думку аналітика, вибір іншого шляху відкриє перед Україною нові можливості. Так, визнання факту окупації на законодавчому рівні дозволить "назвати речі своїми іменами".

"Петро Порошенко неодноразово заявляв, що військової альтернативи Мінським угодам не існує. Але якщо це так, то чому ми продовжуємо АТО? А якщо це не так, то чому ми не наступаємо?", – зазначив Батозський.

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Експерт зауважив, що визнання очевидного факту окупації дозволить наділити РФ статусом країни-агресора, що полегшить Києву завдання з відкриттю проти Кремля юридичного фронту на міжнародному рівні. Нарешті, вважає політолог, надання Криму та ОРДЛО однакового статусу не дозволить політикам "вирішити одну проблему за рахунок іншої", відмовившись від вирішення кримського питання в межах Мінського процесу.

Батозський переконаний, що Росія буде робити все можливе для окремого розгляду питань Криму і Донбасу, в той час як інтерес України полягає в тому, щоб вирішення даних проблем відбувалося синхронно.