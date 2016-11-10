Затримання "диверсантів" у Криму може заморозити переговори щодо обміну – Фейгін

Таку думку висловив адвокат Марк Фейгін в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Якось дивно це збіглося з подіями великого масштабу - виборами в США та позицією одного з кандидатів, який говорив про можливості переговорів щодо Криму, визнання його анексії. Таке відчуття, що є якісь політичні накачування. Я переконаний, що це черговий фейк», - зауважив Фейгін.

На його переконання, політичні наслідки цих подій завжди мають місце.

«Наприклад, заморожування всіх переговорів з гуманітарних обмінів. Зараз в умовах появи нових, так би мовити диверсантів, говорити про обмін Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха стає проблематично», - зазначив адвокат.

Він також нагадав, що затримані в серпні "кримські диверсанти" зараз перебувають у Лефортовському СІЗО, де і обвинувачений в шпигунстві український журналіст Роман Сущенко.

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Як повідомляв УНІАН, у Федеральній службі безпеки Росії заявили про затримання 9 листопада чергової «диверсійної» групи Міноборони України в окупованому Севастополі.

«Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували скоєння диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим», - йдеться в повідомленні прес-служби ФСБ.

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У свою чергу, Головне управління розвідки Міноборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в окупованому Севастополі.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в Севастополі», - йдеться у заяві, розміщеній на сайті Міноборони.

«Цей черговий фейк російських спецслужб спрямований на приховування особистих репресивних дій проти мешканців півострова, а також з метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти», - додали у розвідці.