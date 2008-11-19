Тимошенко вдруге побила горщики з Vanсo - щоб ніхто не сумнівався

Кабінет міністрів повторно прийняв постанову про вихід з Угоди про розподіл продукції з Vanсo International.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК.

Він зазначив, що першу постанову про вихід з Угоди з компанією було прийнято в травні, проте його дію зупинив Президент.

“Президент звернувся до Конституційного Суду, проте суд не прийняв справу до розгляду... Оскільки навіть українські юристи не можуть зрозуміти, діє чи ні попередня постанова уряду, ми прийняли нову постанову. І в цій постанові ми чітко зазначили, що Кабмін згідно із законом про розподіл продукції є єдиним уповноваженим органом, – не РНБО, не Президент, а Кабмін. Він єдиний уповноважений орган проводити тендери, укладати угоди, розривати угоди тощо".

Водночас Є.КОРНІЙЧУК наголосив, що відсутність узгодженої позиції в Україні щодо розробки шельфу Чорного моря компанією “Vanсo” може негативно відбитися на розгляді справи у Стокгольмському арбітражному суді.

Як повідомляв УНІАН, днями компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргинські острови) заявила, що, попри світову фінансову кризу, надала Кабінету Міністрів України робочу програму та бюджет у розмірі 80 млн. дол. США для реалізації першого етапу розробки Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря 2009 року.

У запропонованій робочій програмі міститься детальний план першого етапу розробки відповідно до вимог Угоди про розподіл продукції (УРП). Зокрема, 2009 року компанія Vanco Prуckerchenska планує провести масштабні тривимірні сейсмічні дослідження морського дна Прикерченської ділянки на загальній площі 4,2 тис. кв. км.

Також компанія нагадала, що зараз в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція) триває арбітражний процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska. «Ми задоволені перебігом арбітражного процесу, але ще сподіваємося на вирішення спірних питань у діалозі з українським урядом», - зазначив президент Vanco Prуckerchenska Дж. БАУН.

Довідка УНІАН. 2006 року Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту навколо УРП.

21 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід з Угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

28 липня В. ЮЩЕНКО звернувся в Генеральну прокуратуру з проханням пояснити, чому не виконується рішення РНБО щодо УРП з Vanco, яке набрало чинності 30 травня.