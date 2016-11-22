Хорватія пропонує поділитися досвідом реінтеграції окупованих територій - Геращенко

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, під час зустрічі народних депутатів України з різних фракцій з новим прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем "хорватська сторона виступила з дуже цікавою ініціативою - створення двосторонньої групи з вивчення і впровадження досвіду щодо реінтеграції окупованих територій, повернення їх до мирного життя", - написала депутат.

Читайте такожПорошенко, Гройсман та прем’єр Хорватії вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

Геращенко зауважила, що Хорватія "пройшла цей страшний шлях війни, повернення територій, їх відбудови".

"В Хорватії розуміють, що конфлікт на Донбасі має свої особливості, він спровокований зовнішньою агресією з боку РФ, але справедливо зазначають, що після повернення територій першим питанням буде демілітаризація, реінтеграція, розмінування, гуманітарне врегулювання, інклюзивний діалог", - зазначила вона.

Перший віце-спікер додала, що хорватські колеги готові ділитися своїм досвідом в усіх сферах: законодавчі питання, гуманітарні, розмінування, бюджетна і монетарна політика.

"Домовилися, що на базі неформального парламентського майданчика "Мінська платформа" долучимося до роботи комітету, який має запрацювати як міжурядовий", - написала Геращенко.

Крім того, вона повідомила, що велика частина зустрічі була присвячена ситуації на Донбасі, питанню звільнення заручників, де потрібен тиск всього світу, загостренню ситуації довкола окупованого Криму.

"Під час зустрічі обговорили багато питань двостороннього співробітництва та євроінтеграції, Хорватія підтримує надання Україні безвізового режиму і повну ратификацію Угоди про асоціацію", - додала політик.