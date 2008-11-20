У НСЖУ кажуть, що до кожного журналіста охоронця не прикріпиш

Голова НСЖУ Ігор Лубченко вітає рішення СБУ надати охоронужурналісту телеканалу «1+1» Жану Новосельцеву. "Прекрасно, що керівництво СБУ оперативно відреагувало на звернення колективу телеканалу і надало журналістові охорону, - підкреслив голова НСЖУ. - Але найголовніше – знайти тих, хто погрожував. Адже до кожного журналіста, який працює над «гарячою» темою, охоронця не прикріпиш, а от знайти і посадити на лаву підсудних тих, хто залякує і шантажує людей, які викривають «перевертнів» у міліцейських мундирах, – значно важливіше і ефективніше".

Погрози на адресу журналіста телеканалу «1+1» Жана Новосельцева вже за першу передачу з його проекту «Жесть мундиру» про зловмисників у міліцейській формі, які тортурами примушували людей зізнаватися у тому, чого вони не коїли, голова НСЖУ розцінює як серйозну загрозу свободі слова у нашій державі.