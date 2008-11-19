СБУ надала охорону журналісту телеканалу 1+1

Служба безпеки України надала охорону автору програми «Жесть мундира» Жану НОВОСЕЛЬЦЕВУ, журналісту каналу «1+1», через надходження на його адресу погроз від невідомих осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, відомство отримало звернення телеканалу «1+1» з проханням надати охорону Ж.НОВОСЕЛЬЦЕВУ.

«Вбачаючи суспільну небезпеку в діях осіб, що чинять тиск на автора програми «Жесть мундира», зважаючи на гостру тему, яку порушує журналіст та враховуючи, що свобода слова є одним з головних критеріїв демократичного суспільства, керівництво СБУ ухвалило рішення надати охорону Ж.НОВОСЕЛЬЦЕВУ з числа співробітників спецпідрозділу СБУ «Альфа», - зазначили у прес-службі.

Водночас, СБУ також просить всіх учасників телепроекту в разі можливого надходження погроз на їх адресу, пов’язаних з їхніми свідченнями про факти незаконних дій правоохоронців, невідкладно повідомляти про це органи СБУ та прокуратури.

У свою чергу, у прес-службі Генеральної прокуратури України зазначили, як тільки нею буде отримано від телеканалу «1+1» або від журналіста зазначеної програми відповідне звернення, воно буде невідкладно розглянуто і щодо нього прийматиметься законне рішення.