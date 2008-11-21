У БЮТ назвали найкращого кандидата у спікери

У Блоці Юлії Тимошенко найкращим кандидатом на посаду голови Верховної Ради України вважають кандидатуру лідера Народної партії Володимир ЛИТВИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ сьогодні на засіданні круглого столу на тему: «Від спікеріади до дострокових виборів і загострення економічної кризи».

«Ми вважаємо, що В.ЛИТВИН, як нейтральна людина, який був головою Верховної Ради у дуже складний час у 2004 році, є найкращим кандидатом на посаду спікера», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що заявляє це не лише від себе особисто, а від імені усього БЮТ.

«Давайте підтримаємо цю людину і завершимо кризу. Адже, зрозуміло, куди ми йдемо – знищуємо цей рахітний парламентаризм, який залишився в Україні», - зазначив народний депутат.

Водночас В.ЯВОРІВСЬКИЙ зауважив, що поки незрозуміло, «чи захоче сам ЛИТВИН на посаді спікера «спалювати» себе на ці кілька місяців».

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту.

На посаду спікера розглядаються кандидатури В.ЛИТВИНА (Блок Литвина), Олександра ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів), Івана ПЛЮЩА (“Наша Україна – Народна самооборона”), Адама МАРТИНЮКА (КПУ). Також у ВР зареєстровано проект постанови про скасування рішення парламенту про відкликання А.ЯЦЕНЮКА з посади спікера.