Гінзбург погодилася очолити Держкомархівів, щоб не призначили когось гіршого

Новопризначений голова Державного комітету архівів України Ольга ГІНЗБУРГ заявляє, що погодилася очолити цей комітет, щоб не призначили когось гіршого.

Про це вона сказала сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН після того, як її представив колективу комітету віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК.

“Я не дуже хотіла сюди йти, я пропонувала піти в соціальну сферу, комунальну сферу до (віце-прем’єр-міністра – УНІАН) Володимира РИБАКА, тому що в мене є професійний досвід і я дуже працелюбна, мене всі ж бачать, що я можу тільки... тягну-тягну... роблю-роблю, день і ніч. Я не вмію відпочивати зовсім”, - сказала О.ГІНЗБУРГ.

“Тому мені запропонували, я зупинилася, потім подумала: краще я, ніж хто інший, бо інші були б гірші”, - додала член Компартії.

Говорячи про свою майбутню роботу на посаді, О.ГІНЗБУРГ зазначила, що їй ще потрібно багато чого вивчити і багато з чим ознайомитись.

“Але я бачу на етапі співпраці з фахівцями, щоб мені зберегти фахівців, які тут є, взяти для себе щось корисне, таке наукове, і віддати те організаційне, що в мене є. Я хочу пов’язати це в один вузол”, - сказала новий голова Держкомархівів.

Вона підкреслила, що є комунальником, багато років пропрацювала на арматурному заводі, зокрема, в ковальському та механічному цехах, а також багато років пропрацювала депутатом.

“Просто дуже хочеться бути корисною. Якщо в мене це вийде, то тоді я буду дуже щаслива, якщо в мене не вийде, то я, мабуть... Ну, такого не буде”, - сказала О.ГІНЗБУРГ.

Вона також повідомила, що Д.ТАБАЧНИК, представляючи її сьогодні колективу комітету, доручив вивчити стан будівель архівних установ в усіх областях.

“Проїхати всі області, поговорити з людьми, яку допомогу матеріальну треба, щоб відремонтувати дахи”, - сказала О.ГІНЗБУРГ.

Крім того, віце-прем’єр доручив їй зайнятися будівництвом двох нових приміщень для комітету в районі Солом’янської вулиці в Києві. Вона зазначила, що в бюджеті 2007 року вже передбачено 60% необхідного фінансування на ці цілі.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня 2006 р. Кабінет Міністрів України змінив керівництво Державного комітету архівів України. Зокрема, КМУ звільнив Геннадія БОРЯКА з посади голови Державного комітету архівів України “у зв’язку з переходом на іншу роботу”. Іншою постановою з посади першого заступника голови Державного комітету архівів України звільнено Костянтина НОВОХАТСЬКОГО – також “у зв’язку з переходом на іншу роботу”.

Натомість, головою Державного комітету архівів України уряд призначив О.ГІНЗБУРГ.