У ГПУ заявили про важливість будь-яких свідчень Януковича

«Важливі будь-які свідчення. Будь-які свідчення мають бути перевірені слідством щодо того, чи відповідають вони дійсності», – сказав Горбатюк в ефірі "Радіо Свобода".

На питання, чи немає у сторони обвинувачення побоювань, що колишній президент може використати допит для політичних заяв, Сергій Горбатюк відповів: «Є прокурори. Якщо запитання чи відповіді будуть не по суті, вони можуть вимагати, щоб відповіді були в рамках кримінального процесу і стосувалися саме тих подій, щодо яких відбувається суд».

На 25 листопада запланований допит колишнього президента Віктора Януковича у справі п’ятьох екс-бійців полку спецпризначення МВС «Беркут». Цю інформацію підтвердили у Генпрокуратурі. Захист Януковича вже закликав забезпечити якісний відеозв’язок під час засідання.

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Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року і за масові вбивства активістів Майдану, а також за фактом захоплення Януковичем державної влади в 2010 році.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він, за останніми даними, переховується на території Росії.