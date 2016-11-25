Порошенко може піти на компроміс із ВР щодо нового складу ЦВК - Парубій

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій в інтерв’ю "Радіо Свобода".

«Ми шукаємо і узгоджуємо той варіант, який може бути підтриманий Верховною Радою України. І президент готовий іти на дискусію, і готовий іти на заміну того чи іншого кандидата в переліку, який є для того, щоб ми змогли вийти на формат позитивного голосування у парламенті», - сказав Парубій.

Він зазначив, що президент «розуміє цю ситуацію, він нею займається». Парубій переконаний, що невдовзі «ми зможемо вийти на рішення (щодо нового складу ЦВК – УНІАН)».

За словами голови ВР, дуже важливо, щоб подання, яке прийшло б у Верховну Раду, було таким, яке буде підтримане більшістю фракцій і більшістю у парламенті. Він зауважив, що на сьогодні цьому заважає неузгодження позицій політичних фракцій.

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«До мене звернулися найбільші політичні фракції з проханням перенести розгляд цього питання до завершення остаточних консультацій. Мають відбутися додатково консультації з того приводу. І, очевидно, необхідно буде провести певні заміни, бо ми можемо потрапити у дуже неприємну юридичну колізію, коли ми знімемо старих членів ЦВК і не оберемо нових», - підкреслив Парубій.

Він також зазначив, що 23 листопада вкотре мав розмову з цього приводу з президентом, і що було узгоджено певні позиції.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді було зареєстровано внесені президентом проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень та призначення 11 членів Центрвиборчкому (№№ 4789 і 4790).

Водночас наприкінці вересня представники «Народного фронту», «Батьківщини», Радикальної партії та «Опозиційного блоку» заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за запропоновані главою держави кандидатури до складу ЦВК і закликали провести консультації та перевнести кандидатури.