У Києві розпочався з’їзд партії УКРОП

Станом на 12.00 зареєструвалося 406 делегатів. Серед присутніх також – народні депутати, представники посольств Болгарії, Литви, Румунії, США, представники Національного демократичного інституту міжнародних відносин (NDI), йдеться у повідомленні на сторінці УКРОП у Facebook.

На з’їзді буде затверджений новий склад Політичної ради УКРОПу. Крім того, делегати оберуть голову Комісії партійного контролю та її членів, а також затвердять склад Ревізійної комісії партії.

Ці органи формуватимуться відповідно до нового Статуту УКРОПу, який був затверджений на ІХ з’їзді партії у вересні. Кандидатів до Політичної ради, Комісії партійного контролю та Ревізійної комісії партії обирали рейтинговим голосуванням під час конференцій обласних партійних організацій.