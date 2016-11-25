"Але все-таки щось я скажу": Янукович не передумав давати сьогодні прес-конференцію

Про це він заявив під час спілкування із журналістами у Ростові після відеодопиту, який так і не відбувся, тому що "беркутівців" не доставили до суду.

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"І я ось, користуючись нагодою, сьогодні прийняв рішення провести все-таки прес-конференцію. Хоча ви розумієте мене, що я все не зможу сказати, що я повинен буду сказати суду. А враховуючи, що 28 все-таки буде засідання суду, зараз дати їм шанс якось скористатися цими моїми свідченнями за межами суду. Я такий шанс їм не дам. Але все-таки щось я скажу. І, звичайно, я відповім на всі питання, які вас цікавлять ", - заявив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, суд прийняв рішення про перенесення допиту екс-президента України Віктора Януковича у справі розстрілу активістів Євромайдану. Так, вирішено провести повторний відео допит Януковича 28 листопада о 13:00 (14:00 за московським часом).