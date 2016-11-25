Янукович про свою "головну помилку під час Майдану": "не знайшов сил ввести війська та воєнний стан"
19:02, 25 листопада 2016Політика
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Янукович вважає, що потрібно було ввести війська "проти радикалів".
Виктор Янукович / REUTERS
Про це колишній президент України Віктор Янукович заявив під час прес-конференції.
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"Що стосується мене, я дійсно зробив низку помилок. Я не святий. Найголовніша помилка, що я не знайшов у собі сил підписати указ і оголосити про введення військ та військового стану в Україні. Це був єдиний спосіб зупинити тоді радикалів", - заявив Янукович.
Також Янукович стверджує, що "не пішов на кровопролиття".
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