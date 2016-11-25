Янукович анонсував ще одну прес-конференцію в понеділок

Про це він сказав на сьогоднішній прес-конференції в Ростові-на-Дону.

"Я в обов'язковому порядку підійду до вас після судового засідання ... Куди ви скажете, туди і підійду", - заявив Янукович, завершуючи своє спілкування із журналістами.

Як повідомляв УНІАН, в ході прес-конференції Янукович, підтвердив, що просив президента РФ Володимира Путіна ввести війська в Україну, і назвав таке прохання "емоційним".

Читайте такожЯнукович заявив, що не віддавав накази щодо силового розгону Майдану

"Цей документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступи незаконних військових формувань, на насильство на Донбасі", - сказав Янукович.

При цьому він вважає, що таке прохання "не було реалізовано". За словами Януковича, він звернувся до Путіна через бажання «якимось чином захистити цих людей».