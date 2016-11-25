МЗС України відреагувало на плани РФ створити об’єднану групу військ з окупаційним режимом Абхазії

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

Як наголошується у документі, цим актом російська сторона має намір легітимізувати протиправне розміщення російських військових підрозділів та бойовиків, що тероризують населення Абхазії.

«При цьому російська сторона грубо порушує свої міжнародні зобов’язання, зокрема за угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Такі дії посилюють напругу в регіоні, стають на заваді планам з розвитку міжнародних транспортних та енергетичних коридорів, створюють умови для подальшого занепаду окупованих територій і спричиняють нові міграційні потоки», - зазначили в МЗС.

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Україна ще раз закликає Росію вивести свої військові підрозділи з окупованих територій Грузії, щоб забезпечити створення міжнародних і національних механізмів безпеки в Абхазії та Цхінвальському регіоні і відновити територіальну цілісність і суверенітет Грузії, наголошується у заяві зовнішньополітичного відомства України.

Як повідомлялося, 22 листопада Путін підписав закон про ратифікацію «угоди» про об'єднане угруповання військ збройних сил Абхазії і Росії, що передбачає створення спільного простору безпеки та оборони.

Раніше Державний департамент США розкритикував створення спільних збройних сил Росії і Абхазії, яку США вважають невід’ємною частиною Грузії.