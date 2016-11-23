Держдеп США засуджує створення спільних російсько-абхазьких збройних сил

У заяві американського дипломатичного відомства йдеться про те, що угода не є дійсною і не відповідає міжнародному праву.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вашингтон оприлюднив заяву 22 листопада, наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін схвалив відповідну угоду.

Так, серед іншого, угода передбачає створення російської військової бази в Абхазії, яка буде діяти разом з моторизованими абхазькими батальйонами піхоти і артилерії, а також авіаційної групою. У воєнний час, відповідно до угоди, база підпорядковуватиметься Міністерству оборони Росії.

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«Ми не визнаємо легітимність цього так званого «договору»,який не є чинною міжнародною угодою», – заявив офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі.

Абхазія оголосила про свою незалежність від Грузії після короткої громадянської війни на початку 1990-х років. Автономія Абхазії посилилася після вторгнення Росії в Грузію в 2008 році. Москва пізніше визнала незалежність Абхазії, хоча переважна більшість членів Організації Об'єднаних Націй відмовилися це зробити.