Янукович вважає, що українська влада повинна проводити переговори з бойовиками

Про це він сказав під час прес-конференції в Ростові-на-Дону, яку транслював телеканал "112 Україна".

За словами екс-президента, якби у нього була можливість, то він би "допомагав людям" на Донбасі.

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"Бо я там виріс, я знаю, як їм важко живеться, я би допомагав. У гуманітарному плані. Але, на жаль, у мене таких можливостей немає", - сказав Янукович.

Він додав, що Донбас "був дуже самодостатнім регіоном".

"Я добре економіку Донбасу знаю", - додав екс-президент.

За словами Януковича, у 2002 році, коли він "ішов з Донбасу до Києва", Донецька область виробляла 22,5% внутрішнього валового продукту України, при тому, що там жили «тільки 10% громадян від загальної чисельності населення країни.

"Донбас у той період часу мав понад 320 працюючих великих промислових підприємств", - сказав Янукович.

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На його думку, незважаючи на те, що "все там зараз зруйновано, незважаючи на те, що там територія звужена, народ живе, мучиться, але живе". "Якісь підприємства працюють", - додав екс-президент.

Він висловив думку, що, "напевно, хтось допомагає, але хто - я не можу сказати".

"Хочу тільки сказати спасибі тим, хто це робить, тому що людям якось треба жити на цій території. Адже що зробила Україна? Україна взяла й заблокувала. А я вважаю, що це неправильно", - сказав Янукович.

Крім того, він вважає помилковою відмову України проводити переговори з представниками цих територій».

"Теж неправильно. З ними потрібно проводити переговори", - додав екс-президент.