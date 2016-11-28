Допит Януковича в обличчях (фоторепортаж)

Після цього свої запитання Януковичу почала ставити сторона потерпілих.

Спочатку допит екс-президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції у справі п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС "Беркут", яких звинувачують у розстрілі учасників Євромайдану взимку 2014 року, був запланований на 25 листопада 2016 року. При цьому Янукович проходить по справі як свідок.

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Однак допитати Януковича 25 листопада не вдалося через те, що в Святошинський суд не змогли доставити підозрюваних у справі екс-беркутівців - їх із СІЗО не випускала група активістів, що у тому числі складалася з представників "Правого сектора". У прес-службі цієї організації пізніше пояснили, що блокують виїзд з СІЗО, оскільки побоюються, що колишніх "беркутівців" можуть відпустити одразу після допиту.

У підсумку відеодопит перенесли на 28 листопада. При цьому в МВС пообіцяли "докласти всіх зусиль" для доставки екс-беркутівців на суд 28 листопада.