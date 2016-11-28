Янукович каже, що вийти до людей на Майдан йому завадили "радикали"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку як свідок у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

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«Я багато разів виступав у ЗМІ, майже щоденно», - заявив Янукович і додав, що зустрічався на різних рівнях з представниками суспільства, у тому числі громадських організацій.

На запитання, чому він не вийшов до людей на Майдан, щоб розвіяти міф, що він не хоче спілкуватися з людьми, Янукович відповів: «Я, безумовно, не святий, безумовно, що, якщо повернутися назад можливо, я б це і зробив би (вийшов до людей на Майдан), але в той час були радикали».

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Святошинський районний суд міста Києва робить другу спробу провести Skype-допит Януковича у справі про розстріл активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.