Призначено нового голову Секретаріату Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Віктора БАЛОГУ главою Секретаріату Президента України.

Указ від 15 вересня оприлюднено на офіційному сайті глави Української держави.

Довідка УНІАН. В.БАЛОГА народився у 1963 році на Закарпатті. У 1984 р. закінчив Львівський торгово-економічний інститут, за фахом - товарознавець.

Двічі обіймав посаду голови Закарпатської облдержадміністрації, двічі обирався Мукачівським міським головою. Народний депутат України четвертого скликання.

З 27 вересня 2005 року до сьогоднішнього призначення В.БАЛОГА обіймав посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Член Ради політичної партії “Народний Союз Наша Україна”.