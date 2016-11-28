У конкурсі на посаду керівника Нацагентства з повернення активів переміг Антон Янчук

Як повідомили у прес-службі урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, сьогодні, 28 листопада, відбулося засідання конкурсної комісії.

«На засіданні конкурсною комісією розглянуто звернення та скарги, які надходили до неї, а також відібрано кандидата на посаду голови Національного агентства, а саме Янчука Антона Володимировича», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Агентство є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.

Агентство за запитом правоохоронних органів здійснюватиме пошук активів, як в Україні, так і за кордоном, вестиме реєстр арештованого та конфіскованого майна в кримінальних провадженнях, управлятиме таким майном у прозорий та прибутковий для держави і громадян спосіб. 1 липня конкурсна комісія оголосила конкурс на посаду голови Нацагентства.