Переговори "нормандської четвірки": Сторони ще далекі від політичної угоди - Штайнмаєр

Як передає Reuters, про це очільник німецького МЗС заявив по завершенню чотиристоронніх переговорів, що відбулися у вівторок в білоруській столиці.

Він повідомив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста міг би посприяти в обміні заручників до кінця цього року, але сторони ще далекі від політичної угоди, яка б відкрила шлях до проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях.

Штайнмаєр висловив після зустрічі у Мінську оптимізм щодо того, що Україна і Росія почнуть докладати зусилля із розведення військ у ще чотирьох "гарячих точках" вздовж лінії зіткнення.

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В той же час, як повідомляє Deutsche Welle, Штайнмаєр розповів, що на переговорах у "нормандському форматі" в Мінську досягнуто лише невеликого прогресу.

Зокрема, за його словами, погоджено подальше відведення військ від лінії розмежування на Донбасі, а також домовлено про здійснення до кінця цього року обміну великої кількості полонених. Німецький міністр уточнив, що кількість зон для відведення військ збільшиться від трьох до семи, а Червоний Хрест отримає доступ до полонених і організовуватиме обмін ними.

Разом з тим, зазначається, що міністри на зустрічі не змогли домовитись щодо "дорожньої карти" втілення угод, підписаних у Мінську в лютому 2015 року щодо врегулювання конфлікту на сході України.

"Сьогодні з цим знову було важко", - наголосив Штайнмаєр після чотиригодинних переговорів.

"Залишається багато відкритих питань, але цього вечора було відчутним бажання як з боку Росії, так і України, щоб ця робота не тільки продовжувалася, але й по можливості була доведена до кінця", - пояснив Штайнмаєр.