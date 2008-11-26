Газпром: у Києва є лише один шанс уникнути ціни вище $400

Російський «Газпром» пообіцяв «докласти всіх зусиль», щоб не допустити відключення газу Україні як крайнього заходу боротьби з неплатежами, але при цьому назвав погашення боргу єдиним шансом уникнути зростання ціни вище 400 дол. за тис. куб. м з 2009 року.

Про це заявив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ під час телефонної конференції в середу, передає Reuters.

За його словами, борг формується з приблизно 430 млн. дол. за постачання у вересні, близько 800 млн. дол. - у жовтні, штрафу за невчасну оплату близько 340 млн. дол. і поточної заборгованості за постачання в листопаді - близько 840 млн. дол.

С.КУПРІЯНОВ нагадав, що однією з умов підписаного в жовтні Меморандуму є погашення боргу, інакше вже з 1 січня 2009 року Україна почне одержувати газ за ринковими цінами.

«У разі, якщо ми переходимо на ринкові ціни... вже з 1 січня, то ціна може скласти вище 400 дол. за тис. куб. м, про що ми попереджали. Ринкову ціну визначає виконання меморандуму чи ні», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

За словами С.КУПРІЯНОВА, сторони постараються врахувати досвід попередніх років і «докласти всіх зусиль», щоб відключення газу не сталося. Два роки тому через неузгодження ціни постачання наступного року «Газпром» обмежив подачу газу Україні.

С.КУПРІЯНОВ сказав, що «автоматичного» переходу на 400 дол. за тис. куб. м з 2009 року не вийде, оскільки «цінові параметри підлягають переговорам щороку», проте «Газпром» хоче укласти з Україною договір про довгострокові постачання газу, щоб не вирішувати болюче питання щороку.

За його словами, «наші колеги в Україні дуже обмежені» в плануванні своєї діяльності на тривалий термін.

С.КУПРІЯНОВ нагадав, що з рядом країн колишнього СРСР - країнам Балтії, Вірменією, Білорусією - вдалося перейти на «якщо не довгострокові, то середньострокові» контракти на постачання газу.

Нагадаємо, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив «Газпрому» стягти з України 2,4 млрд. дол. боргу за газ. Погашення боргу стало однією з умов меморандуму про перехід на прямі постачання газу і поступовий, протягом трьох років, перехід на ринкове ціноутворення.

25 листопада «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» домовилися, що до 1 грудня «Нафтогаз» погасить борг за газ, поставлений у вересні, і частину боргу за жовтень, після чого сторони зможуть продовжити переговори про реалізацію жовтневого меморандуму.

Раніше «Газпром» обіцяв поставити в Україну в 2009 році не менше 55 млрд. куб. м газу, при цьому основний обсяг припадає на закупівлі із Середньої Азії. З ними монополія домовилася перейти на розрахунки при закупівлі на ринкових підставах з 2009 року, проте поки що не називала цифр. Газ в Україну поставляє трейдер РосУкрЕнерго. У 2008 році Україна купує газ по 179,5 дол. за тис. куб. м.