Екс-кандидат в президенти Австрії висловився за визнання псевдореферендуму у Криму – нардеп

Про це повідомила народний депутат Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

За її оцінкою, даний факт є інформаційно-психологічною спецоперацією російських спецслужб за участі європейських політиків.

«Напередодні президентських виборів у Австрії один з найрейтинговіших кандидатів, ультраправий політик Норберт Хофер знову висловився на тему Криму. На його думку незаконний «референдум», який відбувався під дулами автоматів російських військових, потрібно визнати, а питання розглядати «в історичному контексті», – повідомила Фріз, додавши, що цю заяву зразу ж розтрубили російські ЗМІ.

Вона припускає, що надалі за логікою процесу вона має стати джерелом для «аналітики» та інформаційного тла інших новин. «Це ще один інформаційний снаряд, що спрямовано проти України, дія якого буде відчуватися не стільки в Києві, скільки в світі, в першу чергу в ЄС», – пише Фріз.

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«Переконана, що в Євросоюзі адекватно оцінюють російську загрозу і розуміють, що після використання інформаційної компоненти у неконвенційній війні, Росія завжди вдається до інших, а саме економічної, політичної, кібернетичної, ну і якщо не допомогло, то військової, як остаточної фази. Варто лише один раз на світовому рівні визнати незаконний референдум в умовах гібридної війни і лавину аналогічних дій в усіх куточках світу вже буде не спинити за допомогою міжнародного права і здорового глузду», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, в середині листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, Кремль готовий почекати, поки західні країни визнають, що анексований Крим є "частиною Росії".