Лідер НУ-НС про газ, кризу, прозору ціну і повноцінних партнерів

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає урядовців деполітизувати питання поставок газу в Україну.

“Я як глава фракції роблю все і закликаю робити це й урядовців, щоб якомога більше деполітизувати питання поставки газу в Україну. Це питання повинне бути, в решті решт, суто економічним питанням. Особливо суто економічним питанням воно має стати в умовах економічної кризи, яка, до слова, торкнулася не тільки України, але й Росії - і в значно великих обсягах, тому що російська економіка має значно більші обсяги», - сказав В.КИРИЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» заявив, що формування ціни на газ для України на 2009 рік, безумовно, «повинно бути прозорим».

“Якщо існує прозора ціна і її створення для західноєвропейських економік, то таким самим чином має бути роз`яснена структура ціни і для української економіки, - заявив В.КИРИЛЕНКО. - А якщо виходити з таких принципів, то ця ціна ніяк не може бути 400 доларів США за тисячу кубічних метрів газу».

Як вважає лідер фракції НУ-НС, ціна на газ «може в таких випадках бути, як мінімум, в два рази менше». «Я думаю, що і Президент, і уряд до таких цін прийдуть після завершення переговорів із російськими партнерами», - зазначив В.КИРИЛЕНКО. При цьому він заявив, що фракція НУ-НС докладатиме всіх зусиль, щоб переговори були успішними.

Фракція НУ-НС виступає за рівну стратегічну співпрацю України з усіма державами, які відносяться до країни як до «рівноправного, повноцінного партнера», сказав В.КИРИЛЕНКО. «Російська Федерація тут не виключення», - зазначив він.

В.КИРИЛЕНКО висловив сподівання, що Україну «сприйматимуть не як колишню колонію і, тим більше, не як майбутню колонію, а як суверенну незалежну державу, яка налічує вже 17 років тільки нової історії».