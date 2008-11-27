Балога каже, що Тимошенко хоче загребти жар чужими руками

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА вважає, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не має жодних підстав і морального права висувати будь-які вимоги ні Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, ні блоку «Наша Україна - Народна самооборона» щодо відновлення демократичної більшості у Верховній Раді.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

“Ультимативні висловлювання людини, яка зробила все для розпаду коаліції, є безпідставними, вкрай нещирими та фальшивими”, – прокоментував останні політичні заяви керівника уряду В.БАЛОГА.

Він нагадав, що саме політична сила на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО уклала союз із Партією регіонів і комуністами, провівши низку спільних голосувань у парламенті з метою неконституційного перерозподілу влади. За його словами, цей крок остаточно поховав віру в те, що коаліція БЮТ і НУ–НС базується на єдиній ідеологічній основі та відповідальності за передвиборчі обіцянки.

«БЮТ зрозумів, що у його прагненні домогтися абсолютної влади для свого лідера «Наша Україна» не може бути спільником. Саме тому була знехтувана коаліційна угода. Саме тому «біло-сердечні» всіляко посилювали внутрішні протиріччя всередині блоку НУ–НС, щедро роздаючи великим вождям малих партій обіцянки й преференції. Такі деструктивні зусилля призвели до того, що за відновлення демократичної коаліції у колишньому вигляді сьогодні, в умовах фінансової кризи, ніхто не дасть і ламаного шеляга», – заявив В.БАЛОГА.

Водночас він висловив сумніви у спроможності БЮТ взагалі вести переговори щодо участі в інших форматах більшості, назвавши цей блок недоговірноздатним.

Зокрема, він вказав на відсутність в арсеналі цієї політичної сили якихось гарантійних інструментів, які давали б потенційним партнерам достатню впевненість у непорушності досягнутих домовленостей.

«Зовсім недавно на очах всієї країни Ю.ТИМОШЕНКО показала, що її обіцянки і навіть її підпис мають нульову вартість, адже вона не пішла у відставку після розпаду більшості, хоча того однозначно вимагав її автограф під коаліційною угодою. Тим політичним силам, які необачно погодяться на альянс із БЮТ, треба міцно замислитися, оскільки, як виявилося, ніщо в світі не завадить Ю.ТИМОШЕНКО легко відмовитися від взятих зобов`язань. Треба пам`ятати, що еволюція БЮТ – це тугий клубок із обману, цинізму і зрад», – сказав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату зауважив, що ультиматум про відновлення коаліції демократичних сил прем`єр адресувала не главі держави, і не НУ–НС. На його думку, вона насамперед посилала сигнали Партії регіонів і Блоку Литвина, намагаючись продемонструвати їм свою рішучість взяти лідерство у формуванні нової парламентської більшості, однак очевидним є намір Ю.ТИМОШЕНКО лише продовжити своє перебування на прем`єрській посаді, одночасно розмивши відповідальність за кризові процеси в економіці.

«Прем`єр явно хоче загребти жар чужими руками: утворивши неокоаліцію, вона зберігає під собою головне крісло в урядовому будинку (розмінявши кілька пішаків-міністрів, які не мають для неї великої цінності) і одночасно запрошує Віктора ЯНУКОВИЧА і Володимира ЛИТВИНА у свою компанію як співвинних у економічному й фінансовому провалі. Однак треба чітко усвідомлювати, що коаліція, заснована не на принципах, а на посадах, не дієздатна апріорі», – зауважив В.БАЛОГА.

Він припустив, що черговими популістськими ініціативами щодо відновлення демкоаліції Ю.ТИМОШЕНКО хоче запобігти ініціативам щодо розгляду у Верховній Раді питання про відповідальність Кабінету міністрів за значні прорахунки в роботі, які відчуває на собі кожен українець. Проте і за час формального існування коаліції між БЮТ і НУ–НС уряд припускався грубих помилок в економічній сфері, що призвело до сплеску інфляції та викликало кризові явища у пріоритетних секторах економіки.

«Жодна нова коаліція не зможе приховати кричущу непрофесійність нинішнього уряду, зокрема, його економічного блоку. Зараз Верховній Раді потрібно шукати такі політичні рішення, які дозволять приймати і, головне, ефективно втілювати швидкі антикризові заходи. Однак чергові політичні маніпуляції та авантюризм БЮТ можуть ускладнити пошук таких рішень. Сподіваюся, що у парламенті є достатньо досвідчених політиків, які здатні відрізнити кон`юнктурні інтереси від національних», - наголосив В.БАЛОГА.