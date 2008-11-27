Справу Бакая повернули на повторний розгляд

Верховний суд України своєю ухвалою направив на повторний розгляд до Печерського районного суду м. Києва кримінальну справу стосовно екс-керівника Державного управління справами Ігоря БАКАЯ, порушену у 2006 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховного суду України.

За інформацією прес-служби, ухвалою колегії судової палати з кримінальних справ ВСУ повторний розгляд має проводити інший склад колегії суддів Печерського районного суду Києва.

Як повідомлялося, І.БАКАЙ виїхав з України до Росії у 2004 році після своєї відставки з посади керівника Державного управління справами. В Україні проти екс-чиновника було порушено низку кримінальних справ.

Його звинувачували в перевищенні й зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна. Йшлося про відчуження столичних готелів «Дніпро», «Україна», нерухомого майна Національного комплексу «Експоцентр України». Також його звинувачували в зловживанні при використанні авіаційної техніки держпідприємства «Україна» та низці інших злочинів. Збитки державі, яких було завдано І.БАКАЄМ на посаді керівника Держуправління справами, перевищили, за даними правоохоронців, 350 млн. грн. За результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління, проведеної в 2005 році, було встановлено, що загалом Держуправління справами та його центральний апарат незаконно витратили 828,5 млн. грн.

І.БАКАЙ очолював Державне управління справами з жовтня 2003 року по грудень 2004 року.