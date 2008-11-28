Медведєв задоволений, що США не нададуть ПДЧ Україні та Грузії

Росія задоволена рішенням США відмовитися від надання Україні і Грузії плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, заявив Президент РФ Дмитро Медведєв, який здійснює семиденну поїздку до Перу, Бразилії, Венесуели й Куби.

"Я задоволений, що розум узяв гору, на жаль, наприкінці діяльності нинішньої адміністрації США. Це показує поточний стан справ. Найголовніше, що ця ідея не просувається з шаленством і безглуздям, як вона просувалася кілька років тому", - сказав Медведєв.

Він відзначив, що ці країни (Україна і Грузія) повинні самі визначитися, що їм треба, провести референдуми.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Посла США в Україні Вільяма Тейлора, США вважають надання Україні ПДЧ неактуальним. Якщо Україна погодиться, вона може обійти цей етап і після досягнення критеріїв одразу говорити про членство в організації, сказав посол.

Дмитро Медведев вкотре нагадав, що співпраця Росії з країнами Латинської Америки, зокрема у військово-технічній сфері, не спрямована проти третіх країн.

"Росія вже повернулася до Латинської Америки, зокрема на Кубу", - сказав Медведєв, підбиваючи підсумки південноамериканського турне, впродовж якого були підписані кілька двосторонніх угод, зокрема у галузі військово-технічної співпраці.

Він зазначив, що співпраця з країнами Латинської Америки охоплює різні сфери, що пов`язують країни. "Це й гуманітарна, й економічне, й енергетична, й військово-технічна співпраця. І це не може протиставлятися третім країнам", - цитує РІА “Новости”.

Медведєв наголосив, що Росія не боїться конкуренції з боку інших країн, присутніх в регіоні, зокрема, з боку Китаю і США. "Не треба цього боятися. Треба сміливо вплутуватись у бійку", - сказав російський президент.