Комітет ВР зробив перший крок для притягнення Новинського до кримінальної відповідальності - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам, по завершенню засідання комітету заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, в разі, якщо парламент надасть згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності, це дозволить більш детально розслідувати справу.

Також Луценко повідомив, що сам потерпілий днями дав заочні свідчення у справі в суді, після чого, побоюючись за свою безпеку, залишив межі країни.

Генпрокурор наголосив, що завжди виступав за зняття недоторканності з депутатів, але зараз поки немає критичної маси для голосів за скасування цієї норми. А тому оптимальним виходом він вважає ухвалення законопроекту, зареєстрованого в парламенті, який передбачає за першим поданням ГПУ щодо конкретного депутата або групи депутатів забороняти їм виїзд за межі України із здачею на тимчасове зберігання закордонних паспортів.

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Відповідаючи на запитання, чи планується до кінця року внесення до ВР ще подань на народних депутатів з боку Генпрокуратури, Луценко сказав, що у нього на столі лежать матеріали ще на одного з народних обранців, але відмовився розголошувати його прізвище.

Як повідомляв УНІАН, профільний парламентський комітет підтримав рішення направити подання про притягнення до кримінальної відповідальності Новинського голові ВР Андрію Парубію, щоб він вирішив направити його в ГПУ чи винести на голосування в сесійний зал.

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Щодо законності зібраних доказів, йдеться у рішенні комітету, він не отримав достатніх даних про вчинення Новинським відповідного правопорушення.

Напередодні, 5 грудня, фракція "Опозиційний блок" заявила, що звернеться в міжнародні організації у разі порушення у Верховній Раді процедури щодо дачі згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського.

***16 листопада Комітет ВР з питань регламенту переніс винесення рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.

Комітет вирішив звернутися до генпрокурора України з приводу надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги, висловлені депутатами під час обговорення подання.